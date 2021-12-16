Захарова заявила, что Россия предлагает конкретные идеи в ответ на нагнетание США и НАТО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия в ответ на обострение обстановки Соединенными Штатами и НАТО предлагает конкретные идеи и не старается обострять ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности для предотвращения дальнейшего нагнетания и ответа. Второе – конструктивными предложениями по переговорам о стабильности и безопасности», – сказала дипломат в эфире «Первого канала».

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил заинтересованность РФ в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Ранее МИД России предупредил об опасных последствиях втягивания Украины в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что НАТО, проводя военные учения на Украине, постепенно подминает ее под себя.