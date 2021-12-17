Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика17 декабря 2021 11:33

Путин заявил, что Россию ждет трансформация всей экономической жизни

Президент России отметил, что экономика страны восстанавливается после пандемии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин констатировал, что экономика России активно восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление президент РФ сделал в пятницу, 17 декабря.

По словам главы государства, России предстоит пройти трансформацию всей экономической жизни.

"Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры", - констатировал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент России отметил также заслугу бизнес-сообщества в том, что в середине текущего года российской экономике удалось выйти на уровень докризисного 2019 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на форуме "Открытые инновации" заявил, что Россия стоит на пороге масштабной трансформации экономики, которая связана с энергопереходом на "чистую энергетику".