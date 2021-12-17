Путин заявил, что Россию ждет трансформация всей экономической жизни

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин констатировал, что экономика России активно восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление президент РФ сделал в пятницу, 17 декабря.

По словам главы государства, России предстоит пройти трансформацию всей экономической жизни.

"Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры", - констатировал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент России отметил также заслугу бизнес-сообщества в том, что в середине текущего года российской экономике удалось выйти на уровень докризисного 2019 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на форуме "Открытые инновации" заявил, что Россия стоит на пороге масштабной трансформации экономики, которая связана с энергопереходом на "чистую энергетику".