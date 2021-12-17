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Здоровье17 декабря 2021 11:37

Путин назвал "Спутник V" лучшей вакциной против "омикрона"

Российский лидер отметил, что последствия нового штамма пока не понятны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин назвал "Спутник V" лучшей вакциной против "омикрона"

Путин назвал "Спутник V" лучшей вакциной против "омикрона"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» работает лучше других препаратов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что последствия штамма «омикрон» пока не понятны.

«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду распространение нового так называемого штамма "омикрон". Еще непонятны последствия», - заявил российский лидер, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как отметил Путин, одни исследователи говорят о том, что это новый штамм является более легкой формой, тогда как другие указывают на возможные тяжелые последствия. Глава государства также обратил внимание, что «резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями».

«"Спутник V" наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые вакцины… в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так», - добавил глава государства

Напомним, днем ранее, 16 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пока в России зарегистрировали 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», отметив, что заражение выявили в Москве, Московской области, а также городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.