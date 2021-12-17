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Общество17 декабря 2021 13:33

Мишустин назвал «Смешариков» гимном детства нынешнего поколения

Премьер поделился впечатлениями от современных фильмов
Абдулла ШАКИРОВ
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Мишустин назвал «Смешариков» гимном детства нынешнего поколения

Мишустин назвал «Смешариков» гимном детства нынешнего поколения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что мультфильм «Смешарики» можно считать гимном детства современного поколения российских детей.

«Смешарики» – это просто гимн детства сегодняшнего поколения», – сказал премьер-министр на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа.

Мишустин также выделил такие фильмы, как «Движение вверх» и «Время вверх», а из картин начала-середины двухтысячных – «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Как считает премьер, это великолепное кино. Кроме того, по его мнению, к хорошим фильмам для семейного просмотра с детьми можно отнести приключенческую комедию «Последний богатырь».

Как писал сайт kp.ru, глава правительства РФ сообщил, что молодые люди смогут использовать Пушкинскую карту для оплаты билетов на фильмы российского производства.