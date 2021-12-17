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Политика17 декабря 2021 13:35

Минтруд заявил об отсутствии планов вводить новогоднюю выплату для пенсионеров

Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал информацию о том, что в России предлагают ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам. По словам министра, на данный момент таких планов у властей нет.

О том, что инициатива о предновогодних выплатах была подготовлена в формате законопроекта, ранее сообщила газета "Известия". По данным издания, авторы инициативы предложили установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии.

Глава Минтруда прокомментировал этот вопрос РИА Новости.

"На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было", - признался Антон Котяков.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.