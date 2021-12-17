Минтруд заявил об отсутствии планов вводить новогоднюю выплату для пенсионеров

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал информацию о том, что в России предлагают ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам. По словам министра, на данный момент таких планов у властей нет.

О том, что инициатива о предновогодних выплатах была подготовлена в формате законопроекта, ранее сообщила газета "Известия". По данным издания, авторы инициативы предложили установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии.

Глава Минтруда прокомментировал этот вопрос РИА Новости.

"На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было", - признался Антон Котяков.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.