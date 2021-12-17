В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Сумма штрафа для злостных нарушителей может начинаться от 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения (ПДД). С текстом законодательной инициативы можно ознакомиться в парламентской электронной базе.

Как говорится в пояснительной записке, предлагается ввести уголовное наказание за противоправный выезд на встречную полосу или трамвайные пути, а также превышение скорости более, чем на 60 км/ч.

Обязательным условием уголовного преследования станет подтверждение, что нарушитель минимум дважды подвергался наказанию за аналогичное нарушение и был лишен водительских прав.

В качестве наказания для злостных нарушителей ПДД предлагают штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, а также принудительные работы сроком до двух лет либо лишение свободы на тот же период.

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект об ответственности за агрессивное вождение, создающее опасные ситуации на дорогах, направлен на заключение в правительство России. Он предусматривает штрафы от двух с половиной до пяти тысяч рублей для тех водителей, которые своим лихачеством создают угрозу возникновения ДТП.

В частности, речь идет об опасном маневрировании либо опасном перестроении по полосам, резком торможении, в том числе, после ускорения или замедления. Под штраф также попадает рискованное несоблюдение дистанции, а точнее, "опасное приближение к впереди движущемуся транспортному средству с последующим движением в непосредственной близости от него".