США не будут рассматривать предложенные РФ гарантии безопасности без консультаций с ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не будут рассматривать предложения России по гарантиям безопасности, пока не проведут консультации с партнерами по Евросоюзу, заявила пресс-секретарь Белого дома Деннифер Псаки журналистам.

«Без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности. Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне», – сказала она.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.