Путин считает, что обновление Госдумы пошло ей на пользу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обновление состава депутатов Государственной думы нового созыва пошло нижней палате парламента на пользу, считает президент России Владимир Путин.

«При формировании Госдумы «Единая Россия» пошла на то, чтобы обновить 50% своего состава. Это идет ей на пользу», – заявил глава государства в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также, по мнению президента, новые лица в РСПП – это хороший сигнал.

Напомним, по результатам сентябрьских выборов в Госдуму вошли представители восьми партий. От «Единой России» места в нижней палате получили 324 человека, КПРФ досталось 57 мандатов, «Справедливой России» – 27. У ЛДПР в Госдуме 21 представитель, у партии «Новые люди» – 13. По одному мандату у «Гражданской платформы», «Партии роста» и «Родины». Кроме того в состав Госдумы прошли пять самовыдвиженцев.