Голикова заявила, что все российские вакцины от коронавируса проверяют на эффективность против "омикрона"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проверка эффективности существующих российских вакцин против штамма "омикрон" занимает около трех недель. По ее словам, эффективность отечественных препаратов против новой мутации вируса оценят уже до конца 2021 года.

"Мы проверяем изменчивость, мы смотрим на то, как он (штамм) меняется, как себя ведет. Все научные учреждения, которые разрабатывали вакцины и чьи вакцины сейчас обращаются на российском рынке, они сейчас проверяют эффективность наших вакцин, уровень воздействия", - цитирует Голикова РИА Новости.

Вице-премьер пояснила, что проверка занимает максимум две-три недели и Центр им. Гамалеи представит соответствующие выводы до конца 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» работает лучше других препаратов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что последствия штамма «омикрон» пока не понятны.