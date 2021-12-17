Песков заявил, что Путин и Байден не друзья, но провели переговоры с уважением

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о взаимоотношениях российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Официальный представитель Кремля отметил, что между главами стран нет дружбы, но есть взаимное уважение.

"Они не друзья. Они так много не общались. Были встречи на разных мероприятиях. Но одно дело говорить уважительно, а другое - сильно не соглашаться в чем-то друг с другом", - рассказал Песков в эфире программы "Специальный гость" с Тиной Канделаки.

По словам пресс-секретаря президента, в ходе недавних переговоров Путин и Байден расходились в мнениях по ряду вопросов. Основной из них: красные линии, на которых настаивает российский лидер и которые не согласен принять Вашингтон. Тем не менее, подчеркнул Песков, разговор президентов был обстоятельным.

"Путину и Байдену говорить комфортно. Они доводят друг до друга позицию и дают четкие позиции - "да" или нет", - рассказал Песков.

Он также добавил, что российский лидер так же комфортно чувствовал себя с предшественником Байдена - президентом Дональдом Трампом.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле не исключают возможности нового контакта президентов России и Соединённых Штатов, Владимира Путина и Джо Байдена до конца этого года, однако конкретных договоренностей на этот счет нет.