Песков сообщил о возможности нового контакта Путина и Байдена до конца 2021 года Фото: REUTERS

В Кремле не исключают возможности нового контакта президентов России и Соединённых Штатов, Владимира Путина и Джо Байдена до конца этого года, однако конкретных договоренностей на этот счет нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 16 декабря.

«Возможен, но договоренностей нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, на прошлой неделе состоялись переговоры двух лидеров в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи и продолжались два часа. Как сообщили в Белом доме, главы государств обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности и по стратегической стабильности. В Кремле отметили, что в ходе разговора Байден и Путин выразили мнение, что Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты, однако на переговорах двух глав государства констатировано, что сотрудничество стран по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.