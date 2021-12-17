Песков заявил, что Путин уникален по харизме

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил российского лидера Владимира Путина с другими выдающимися политическими деятелями современности. И отметил, что по харизме он все же уникален и не похож на других политиков.

Такое мнение официальный представитель Кремля высказал в ходе беседы с Тиной Канделаки в программе "Специальный гость" на RTVI.

"По харизме Путин уникален. По уже имеющемся следу в истории - [он] как и [Гульмут] Коль, и [Ангела] Меркель, и [Жак] Ширак, и Си Цзиньпин", - заявил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о взаимоотношениях российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Официальный представитель Кремля отметил, что между главами стран нет дружбы, но есть взаимное уважение.