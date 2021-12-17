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Политика17 декабря 2021 15:55

Песков: Путин с улыбкой относится к теориям о своих "двойниках"

Президент знает о таких теориях, заявил официальный представитель Кремля
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин знает про теории о том, что у него якобы есть "двойники" - похожие на главу государства люди, которые порой посещают мероприятия вместо него. В Сети даже существуют теории, сколько у президента таких "близнецов" и как их можно различить.

Как рассказал официальный представитель Кремля в ходе беседы с Тиной Канделаки в программе "Специальный гость" на RTVI, Владимир Путин с юмором относится к таким теориям.

"Улыбается, смеется", - ответил Песков на вопрос о том, что президент думает о подобных измышлениях.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков сравнил российского лидера Владимира Путина с другими выдающимися политическими деятелями современности. И отметил, что по харизме он все же уникален и не похож на других политиков.