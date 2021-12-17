Набиуллина заявила, ЦБ не готов к снижению инфляции к 4%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор пока "не добрал" жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции на уровне 4%. Об этом она рассказала по итогам собрания совета директоров ЦБ, которое прошло в пятницу, 17 декабря.

"Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году", - призналась Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что на данный момент допускается возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Но ситуация может меняться, на следующем заседании мы будем смотреть в том числе на то, как на изменение денежных условий повлияют наше сегодняшнее и предыдущее решения с учетом временных лагов. Мы будем учитывать, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся", - рассказала Набиуллина.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 декабря, в Центробанке прошло заседание совета директоров. По его итогам регулятор выпустил релиз, в котором дал прогноз по инфляции в России на конец следующего, 2022 года.