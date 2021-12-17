Порошенко покинул Украину на фоне обвинений по делу о поставках угля с Донбасса Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко 17 декабря покинул Украину. Он отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Эту этом сообщила партия Порошенко "Европейская солидарность".

- Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу, - говорится в заявлении на Facebook.

Уже на этой неделе, в субботу и воскресенье, Порошенко намерен провести в Турции ряд встреч, в том числе встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем А в период с 20 по 21 декабря Порошенко в Польше примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО".

Накануне следователи ГБР Украины сообщали, что не смогли вызвать на допрос бывшего президента страны по делу о поставках угля из Донбасса. При попытке вручить ему повестку, Порошенко проигнорировал силовиков и уехал.