Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 декабря 2021 23:49

Политик Брайнингер: действия главы МИД Германии против России грозят расколоть правящую коалицию

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок своими действиями против России и газопровода "Северный поток - 2" рискует расколоть правящую в стране коалицию. Об этом заявил представитель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.

- После того, как она объявила, что проект "Северный поток - 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал, произошло повышение цен. ... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно ... это источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию, - рассказал Брайнингер РИА Новости.