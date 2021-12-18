Политик Брайнингер: действия главы МИД Германии против России грозят расколоть правящую коалицию

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок своими действиями против России и газопровода "Северный поток - 2" рискует расколоть правящую в стране коалицию. Об этом заявил представитель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.

- После того, как она объявила, что проект "Северный поток - 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал, произошло повышение цен. ... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно ... это источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию, - рассказал Брайнингер РИА Новости.