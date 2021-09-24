Кандидат в канцлеры ФРГ от «Зеленых» Анналена Бербок пообещала помешать реализации «Северного потока – 2»

Лидер партии «Зеленые» Анналена Бербок, которая претендует на пост канцлера Германии, пообещала помешать работе газопровода «Северный поток – 2», если возглавит правительство.

В интервью изданию The Pioneer политик, заявила, что не «стала бы выдавать разрешения» на эксплуатацию трубопровода. По мнению Бербок, заявлениям России о продолжении транзита газа через Украину «доверять нельзя». Как считает кандидат в канцлеры ФРГ, Москва использует «Северный поток – 2» как инструмент давления на Европу, главным образом, страны восточной части Старого Света.

Напомним, ранее Бербок назвала газопровод «Северный поток – 2» огромной ошибкой. По ее словам, проект является угрозой безопасности Украины, мешает европейскому «энергетическому суверенитету», нарушает климатическую политику и противоречит политике антироссийских санкций.

Как писал сайт kp.ru, в Минэнергетики Германии заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на голубое топливо.