Вирусолог Анча Баранова назвала способы защиты от омикрон-штамма коронавируса Фото: Shutterstock

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала россиянам, как можно защититься от нового штамма коронавируса.

По ее словам, избежать заражения "омикроном" поможет медицинская маска. Но носить ее нужно не на подбородке, а правильно, чтобы она закрывала нос и рот.

Также ученый призвала воздержаться от походов в аптеки. Об этом Баранова рассказала "Ленте.ру".