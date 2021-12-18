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Здоровье18 декабря 2021 0:56

Вирусолог Анча Баранова назвала способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Вирусолог Анча Баранова назвала правильное ношение масок способом защититься от омикрон-штамма коронавируса
Источник:kp.ru
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Вирусолог Анча Баранова назвала способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Вирусолог Анча Баранова назвала способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Фото: Shutterstock

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала россиянам, как можно защититься от нового штамма коронавируса.

По ее словам, избежать заражения "омикроном" поможет медицинская маска. Но носить ее нужно не на подбородке, а правильно, чтобы она закрывала нос и рот.

Также ученый призвала воздержаться от походов в аптеки. Об этом Баранова рассказала "Ленте.ру".