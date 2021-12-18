Депутат Милонов предложил создать «новогоднюю социальную корзину» для бедных семей

Виталий Милонов Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил главе Минтруда России Антону Котякову письмо с предложением создать «новогоднюю социальную корзину» для бедных семей.

- Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины, — цитирует письмо RT.

Согласно предложению парламентария, в пакет должны войти искусственная елка, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки. По мнению Милонова, затраты на набор покроют «добрые эмоции». Кроме того, создание пакета позволит эффективнее поддерживать институт семьи, считает депутат.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал информацию о том, что в России предлагают ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам. По словам министра, на данный момент таких планов у властей нет. О том, что инициатива о предновогодних выплатах была подготовлена в формате законопроекта, ранее сообщила газета «Известия». По данным издания, авторы инициативы предложили установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии.