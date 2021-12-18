Биолог Баранова считает, что «омикрон» не мог появиться в результате испытаний лекарств от коронавируса

Биолог Анча Баранова считает, что «омикрон» не мог появиться в результате испытаний лекарств от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что омикрон-штамм не мог появиться в результате испытаний лекарств от коронавирусной инфекции.

Специалист предположила, что предок нового штамма несколько раз передавался от мышей к человеку и наоборот. В результате этого S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей и стал лучше подходить и к человеческому, пишет РИА Новости.

По ее мнению, «омикрон» не мог появиться в результате испытаний лекарств, так как вирус имеет достаточно возможностей для мутаций и способен долгое время находиться в организме человека.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда инфицированный омикрон-штаммом коронавируса наиболее заразен для окружающих. По словам специалиста, больше всего инфицировать других людей зараженный может за день-два до появления симптомов. Также он добавил, что несмотря на нестойкость вируса, который живет вне организма не более 3 часов, при большом скоплении людей и стром соблюдении санитарных норм, избежать встречи с возбудителем ковида крайне сложно.