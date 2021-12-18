Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда инфицированный омикрон-штаммом наиболее заразен для окружающих Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда инфицированный омикрон-штаммом коронавируса наиболее заразен для окружающих.

По словам специалиста, больше всего инфицировать других людей зараженный может за день-два до появления симптомов. Об этом он рассказал в эфире программы "Антиковид" на Радио "Комсомольская правда".

- Больше всего окружающих инфицированный человек заражает за день-два до появления симптомов, когда концентрация выделения вируса максимальна. Он выделяется не только при кашле, чихании, но и при обычном разговоре (то есть когда человек может выглядеть вообще абсолютно здоровым. - Ред.), - объяснил Горелов.

Также он добавил, что несмотря на нестойкость вируса, который живет вне организма не более 3 часов, при большом скоплении людей и стром соблюдении санитарных норм, избежать встречи с возбудителем ковида крайне сложно. Напомним, по состоянию на 16 декабря в России было выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, заболевание выявили в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Сейчас все заболевшие остаются под медицинским наблюдением.

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От чего будет зависеть скорость распространения нового штамма в России, рассказал замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в программе «Антиковид» на Радио «КП» (подробнее)