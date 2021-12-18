Россиян предупредили о подорожании кофе на 15-25% в начале 2022 года

Стоимость кофе в начале 2022 года может вырасти на 15-25% Фото: REUTERS

Неурожай кофе может привести к резкому подорожанию ароматного бодрящего напитка в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Аналитики привели сразу несколько факторов, которые негативно влияют на стоимость кофе. В частности, это неурожай кофе в Бразилии, пострадавшей от сильнейшей засухи и последовавших за ней заморозков. По словам специалистов, в 2021 году урожай кофейных зерен в стране упал примерно на треть.

Также не лучшим образом складываются дела и у других крупнейших поставщиков. Так, в Колумбии часть урожая погубили дожди, Эфиопия — на пороге гражданской войны, а во Вьетнаме — новая вспышка коронавируса.

Это накладывается на рост стоимости морских перевозок, которая взлетела, по разным данным, от двух до восьми раз.

Серьезный рост цен на кофе отмечается уже сейчас. Так, в 2021 году стоимость растворимого кофе за год выросла на 29,82%, молотого кофе - на 24,28%, кофе в зернах – на 18,42%, капсульного кофе — на 38,75%.

И это не предел, утверждают опрошенные аналитики. По их данным, только в первом квартале 2022 года бодрящий напиток подорожает на 15-25%.

Как ранее писал сайт kp.ru, автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в 2022 году. Сегодня средняя цена нового авто превысила отметку в 2 миллиона рублей и, судя по всему, это не предел. Уже в январе может произойдет очередной скачок цен.