Умерла самая старая жительница Китая в возрасте 135 лет

Алимихан Сейти / Фото: Twitter

Умерла 135-летняя китаянка Алимихан Сейти, признанная самой старой жительницей КНР. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря 2021 года, агентство "Синьхуа".

Женщина проживала в китайском поселке Кумушерик, который известен в стране как деревня долгожителей.

Несмотря на преклонный возраст, Алимихан Сейти вела активный образ жизни. Она совершала регулярные прогулки, занималась воспитанием правнуков и вела домашнее хозяйство.

Отметим, что возраст китаянки ставится под сомнение, хотя в ее документах официально указана дата рождения 25 июня 1886 года. Это не подтверждено группой геронтологических исследований, поэтому Алимихан Сейти не занесена в книгу Рекордов Гиннеса как старейший человек планеты.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 ноября 2021 года на Филиппинах умерла Франциска Сусано - старейший человек в стране. Ей было 124 года.