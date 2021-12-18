Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в итальянской провинции Бергамо

Подземные толчки почувствовали в том числе и в Милане Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Италии произошло серьезное землетрясение магнитудой 4,4, сообщает Национальный Институт физики и вулканологии страны в субботу, 18 декабря 2021 года.

Очаг землетрясения находился на глубине 26 километров, а эпицентр толчков был зафиксирован в провинции Бергамо, в двух километрах от населенного пункта Бонате-Сотто, в котором проживают шесть тысяч человек. Сведений о разрушениях и пострадавших в оперативные службы не поступало.

Как пишет издание Corriere, подземные толчки ощущались в нескольких городах, в том числе в Милане. Землетрясение также почувствовали в Брианце, Вермеццо и Комо. Люди покинули дома, чтобы исключить риск оказаться под завалами.

Как ранее писал сайт kp.ru, на севере Перу 28 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр землетрясения располагался в 40 км к северо-западу от города Барранка с населением около 5 тыс. человек и в 283 км от города Лоха в Эквадоре, где проживают примерно 117 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 108 км.