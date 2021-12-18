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Здоровье18 декабря 2021 12:05

В ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" выявлен в 89 странах мира

Эксперты ожидают, что новый штамм обгонит "дельту" в местах, где активно распространяется
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мутировавший штамм коронавируса обнаружили уже в 89 странах

Мутировавший штамм коронавируса обнаружили уже в 89 странах

Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 89 странах мира. Соответствующая информацию размещена в информационном бюллетене ВОЗ, опубликованным в субботу, 18 декабря 2021 года.

В нем говорится, что "по состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ".

Согласно предварительным данным организации, "омикрон" распространяется намного быстрее, чем "дельта" и может по распространенности обойти конкурента в местах, где сейчас активно распространяется.

Специалисты ВОЗ уточнили, что имеются данные о том, что удвоение числа зараженных "омикроном" происходит всего за полтора-три дня.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские специалисты создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на собрании Российской академии наук.