В России создали тест-систему для определения омикрон-штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские специалисты создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавирусной инфекции, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на собрании «Российской академии наук».

«Сейчас уже разработана тест-система для выявления нового штамма «Омикрон». Сегодня она тестируется в ЮАР», – сообщила глава ведомства.

Как отметила Попова, тест-систему можно апробировать и в России, поскольку в стране тоже есть случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Напомним, омикрон-штамм коронавируса выявлен уже у 16 россиян, вернувшихся в РФ из Южно-Африканской Республики. Как писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Росии Михаил Мурашко назвал их состояние удовлетворительным.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» может получить распространение в России.

Информация об эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против «Омикрона» появится в ближайшие две недели.