Два человека погибли и тысячи эвакуированы из-за сильных наводнений в Малайзии

В ряде районов страны наводнения стали самыми мощными за последние 40 лет Фото: скриншот

По меньшей мере два человека погибли стали жертвами сильных наводнений в ряде районов Малайзии. В результате стихии несколько тысяч были эвакуированы. Об этом сообщил глава управления пожарной и спасательной службы штата Селангор Нуразам Хамиз.

Как уточнил глава управления, наиболее сложная ситуация сложилась в штатах Паханг, Селангор, Келантан, Малакка, Тренгану

«В общей сложности свыше трех тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома и переместиться во временные центры … На сегодняшний день поступила информация о двух погибших», - приводит издание The Star слова руководителя управления.

Отмечается, что в ряде районов страны наводнения стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр предупредил о сильных осадках и порывистом ветре на западном побережье Малыйзии.

Напомним, накануне сильные ливни обрушились на восточный штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс в Бразилии, что привело к наводнениям и сходам селевых потоков. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, а свыше 8,3 тысяч вынуждены покинуть свои дома.