Telegram погасил 15 млн рублей задолженности по штрафам в России

Telegram полностью погасил задолженность по штрафам Фото: REUTERS

Владельцы мессенджера Telegram полностью погасили задолженность по штрафам после запуска процедуры принудительное взыскание Федеральной службой судебных приставов России. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным издания, компания выплатила в общей сложности 15 млн рублей. Открытых исполнительных производств в отношении нее на текущий момент не имеется.

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с мессенджера Telegram штрафов на общую сумму в 12 миллионов рублей. Компания попала под санкции за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда.

Как сообщается в электронном банке данных исполнительных производств, денежные средства взыскиваются на основе решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы, принятым по пяти протоколам, так как сроки их добровольного погашения истекли.