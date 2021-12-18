Депутат Рады предложил определять украинцев по любви к салу Фото: REUTERS

Настоящих украинцев можно определить по тому, насколько они любят сало. Такую инициативу предложил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец», - отметил парламентарий в беседе с изданием УНИАН.

Тищенко также указал на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский является истинным украинцем. Такой вывод депутат сделал из-за любви украинского лидера к салу.

Напомним, цена сала на Украине рекордно выросла осенью этого года. В Министерстве финансов незалежной сообщили, что с сентября 2021 года соленое сало подорожало на 40 гривен (более 100 рублей). По оценкам специалистов, в октябре стоимость поднялась на 13 процентов, а в ноябре - уже на 11 процентов.