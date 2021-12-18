Депутат Милонов предложил конфисковать деньги у коллекторов и раздать бедным семьям

Виталий Милонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Радио "Комсомольская правда" прокомментировал свою инициативу по созданию "новогодней социальной корзины" для бедных семей.

По его словам, он направил министру труда России письмо, в котором изложил позицию о необходимости поддержать семьи россиян, у которых слишком малый доход, чтобы они могли устроить праздник.

"Единственное возражение, которое я предвижу, это откуда брать деньги. Деньги есть. Пока у нас столько коллекторских агентств, всех их можно арестовать, всех послать на каторгу, все имущество у них забрать, все их машины, у всех жен, любовниц все забрать. Потому что все, что они заработали, они заработали нечестным трудом", - заявил Милонов, предложив им выдать взамен по "однушке".

По его словам, средств, конфискованных у коллекторов и микрокредитных организаций, хватит, чтобы устроить праздник малообеспеченным российским семьям.

"Этих денег хватит, чтобы и мишки всякие плюшевые купить, и зайчиков шоколадных, и Дедов Морозов, и салат оливье сделать. Поэтому люди будут кушать праздничный салат оливье, который как бы будет пропитан слезами коллекторов и радоваться. Во-первых, деньги есть, во-вторых, негодяев в новый год не пустили", - подчеркнул Милонов.

Народный избранник уточнил, что "новогоднюю социальную корзину" нужно подарить семьям, чей доход не превышает величину прожиточного минимума на человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виталий Милонов направил главе Минтруда России Антону Котякову письмо с предложением создать "новогоднюю социальную корзину" для бедных семей. Согласно предложению парламентария, в пакет должны войти искусственная елка, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки.