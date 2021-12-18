Британские ученые выяснили, что штамм «омикрон» может вызывать потерю аппетита Фото: REUTERS

Одним из необычных симптомов нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» является потеря аппетита. Об этом сообщили британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения.

Как передает британское издание Express, специалисты опубликовали список симптомов, указывающих на заражение новым штаммом, продемонстрировав особенности, отличающие данный вариант от предыдущих. Согласно представленным данным заболевших из Лондона, наиболее часто среди симптомов «омикрона» называют насморк, повышенную утомляемость, частое чихание, головную боль, а также першение в горле. При этом чуть реже остальных у заболевших встречается потеря аппетита.

Как заявил ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор, уже к Рождеству новый штамм станет доминирующим в Великобритании. Эксперт отметил, что уровень заболеваемости данным вариантом коронавируса будет выше когда-либо зафиксированного.

Напомним, в субботу, 18 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 89 странах мира.