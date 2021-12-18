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Здоровье18 декабря 2021 15:00

ВОЗ заявила о низкой эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма «омикрон»

Организация опубликовала предварительные результаты исследований действия препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ заявила о низкой эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма «омикрон»

ВОЗ заявила о низкой эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма «омикрон»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предварительные результаты исследований действия вакцин от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca показали их пониженную эффективность против нового штамма «омикрон» по сравнению с вариантом «дельта». Об этом говорится в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "омикрон" по сравнению с "дельта" (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», - говорится в заявление организации.

При этом отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность вакцины против нового «омикрона» повышается. Также уточняется, что данные предварительные.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что проверка эффективности существующих российских вакцин против штамма «омикрон» занимает примерно три недель. По ее словам, эффективность препаратов оценят уже до конца 2021 года.