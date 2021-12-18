ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей в соцсетях Фото: "КП" Архив

Госавтоинспекция Москвы подписалась в социальных сетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник столичной ГИБДД Александр Быков.

Глава ведомства сообщил, что «в ежедневном режиме» Госавтоинспекция мониторит «весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ».

«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», - заявил начальник столичной ГИБДД Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Быков сообщил, что московские инспекторы «за прошедший период» приняли свыше 600 мер административного воздействия в отношении 150 граждан, размещающих контент с нарушением правил дорожного движения.

Напомним, накануне сообщили, что граждане смогут штрафовать друг друга за нарушение правил дорожного движения при помощи нового приложения, которое получит название «Народный инспектор».