Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за распространения штамма "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 18 декабря, мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение из-за роста числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», отметив, что больницы британской столицы могут оказаться переполнены пациентами в ближайшее время.

«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение … наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом», - заявил градоначальник, но при этом не стал анонсировать какие-либо новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом.

Предыдущий раз чрезвычайное положение в Лондоне объявляли 8 января из-за распространения альфа-штамма COVID-19.

Сообщается, что за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице возросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. На сегодняшний день в больницах города находятся 1,5 тысяч пациентов с коронавирусом, а в Великобритании - 7,6 тысяч человек.

На этом фоне мэр Лондона призвал жителей города не откладывать поход за бустерной дозой вакцины от COVID-19. Кроме того, он пообещал открыть новые центры вакцинации, а также выразил надежду, что британское правительство выделит дополнительные средства для оказания помощи наиболее пострадавшим из-за коронавируса отраслям экономики.

Напомним, в субботу, 18 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм «омикрон» был выявлен в 89 странах мира.