МИД России: отношения РФ и НАТО дошли до опасной черты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты, а предложения России по гарантиям безопасности в Европе необходимы для того, чтобы вступить в нормальный диалог. Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Как отметил замглавы МИД РФ, российская сторона исходит из того, что Североатлантическому альянсу не удастся отмахнуться от предложенных гарантий безопасности, однако если от предложений откажутся, Россия также перейдет в режим создания контругроз.

«И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», - заявил дипломат в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».

Напомним, днем ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего подготовлено два документа, основными положениями одного из них являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Москва просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран.