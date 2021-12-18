В Минобороны Украины заявили о желании получить от западных партнеров наступательное вооружение Фото: REUTERS

Киев хотел бы, чтобы западные партнеры предоставили не только оборонительное вооружение, но и наступательное. Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал министр обороны незалежной Алексей Резников после переговоров с главой военного ведомства Дании Трине Брамсен.

По его словам, правительство Дании должно занять «жесткую позицию» и стать «контактировать с партнерами» из стран НАТО и Евросоюза для того, чтобы Украина получила «реальную помощь вооружением, технологиями».

«Это остановит агрессора, и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного … Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот", - заявил украинский министр, добавив о необходимости оказывать давление на Москву путем введения экономических и политических санкций.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы, отметив, что новая стратегическая концепция организации указывает на важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», обеспечивая поставки разных видов военного снаряжения.