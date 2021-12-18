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В мире18 декабря 2021 20:38

Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Полицейские сопровождали его во время полета в Штаты
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Фото: REUTERS

Российский бизнесмен Владислав Клюшин 18 декабря 2021 года был экстрадирован из Швейцарии в США. Об этом говорится в сообщении швейцарского Федерального управления юстиции.

- Клюшин был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полета в Штаты, - сказано в заявлении ведомства.

Россиянин был задержан в Швейцарии в начале июня 2021 года. Официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер заявляла, что это связано обвинениями против россиянина в финансовых махинациях.

15 декабря Министерство иностранных дел России заявило о глубоком разочаровании из-за решения Швейцарии об экстрадиции в США российского предпринимателя Владислава Клюшина. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, "швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны".