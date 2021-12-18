Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением "омикрона" Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден планирует выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса.

- Байден выступит с речью во вторник, 21 декабря, о распространении "омикрона". Он намерен рассказать гражданам Штатов о новых шагах администрации для помощи, - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Также отмечается, что американский лидер собирается дополнить уже обнародованный "зимний план" вместе с "резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку".

Впервые в Соединенных Штатах зарегистрировали случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" 1 декабря 2021 года в штате Калифорния.

Ранее глава государства Джо Байден выражал уверенность в том, что "рано или поздно" этот вариант ковидапоявится в США, призвав прививаться граждан.