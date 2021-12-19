Эксперт Шеин объяснил экономическое благополучие США высокими долгами населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам Америки удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг. Об этом рассказал начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

По его словам, это также связано с тем, что граждане активно берут средства в долг, но при этом их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка. Общая сумма долга страны составляет 28 триллионов долларов, напоминает эксперт.