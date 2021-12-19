Инфекционист Мескина заявила о потере аппетита при любом штамме коронавируса

Потеря аппетита наблюдается у больного при любой инфекции, объяснили эксперты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина рассказала об особых симптомах нового штамма короновируса, названного "омикрон". По ее словам, к таковым не относится потеря аппетита.

Как отметила эксперт, симптом потери аппетита наблюдается у больного при любой инфекции и не является уникальным для "омикрона".

"Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит", - цитирует Мескину РИА Новости.

С этим мнением согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она подчеркнула, что на основании лишь этого симптома нельзя утверждать, что человек болен определенным штаммом COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, «омикрон» продолжает стремительно распространяться по миру. Темпы прироста заболеваемости, вызванной этим штаммом, «пугают своей опасностью и риском», заявила в пятницу, 17 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова.