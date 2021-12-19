Коронавирус - два в одном: иммунолог назвал условия, при которых можно одновременно заразиться «дельтой» и «омикроном»

«Омикрон», попав в бронхи человека, размножается там в 70 раз быстрее, чем «дельта» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Омикрон» продолжает стремительно распространяться по миру. Темпы прироста заболеваемости, вызванной этим штаммом, «пугают своей опасностью и риском», заявила в пятницу, 17 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также на этой неделе стало известно об исследовании, открывшем поразительный факт. Ученые медицинского факультета Гонконгского университета выяснили: «омикрон», попав в бронхи человека, размножается там в 70 раз быстрее, чем «дельта»! А вот «спустившись» в легкие, новый вариант коронавируса, наоборот, воспроизводит свои копии в 10 раз медленнее, чем предшественник.

Между тем, вполне вероятны ситуации, когда один и тот же человек окажется вдвойне инфицирован, то есть заразится и «дельтой», и «омикроном». С таким предупреждением выступили американские ученые, работающие в фармкомпаниях «Пфайзер» и «Модерна». Сосуществование в организме обоих штаммов действительно возможно, подтвердил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Первого канала».

При каких условиях такое может произойти и чем чревато как для самого больного, так и для дальнейшего мутирования возбудителя ковида? Об этом kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДВОЙНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

Двойное инфицирование возможно при одновременном соблюдении нескольких условий, говорит эксперт.

1. На одной и той же территории значительно распространены и «дельта», и «омикрон». Они могут встречаться в соотношении 60% на 40%, или 70% на 30%, или, по крайней мере, 90% на 10% - примерно в такой пропорции. То есть должна быть сопоставимой заболеваемость ковидом, вызванным каждым из этих вариантов коронавируса.

- Сейчас мы видим по данным из ЮАР и Великобритании, что «омикрон» распространяется крайне быстро, в Лондоне он уже дает больше половины случаев COVID-19 (представитель ВОЗ выступил с заявлением, что число зараженных новым штаммом удваивается каждые двое-трое суток. - Ред.). Это значит, что срок, в течение которого «омикрон» по распространенности догоняет «дельту», исчисляется считанными днями, - поясняет Николай Крючков. - Так что с этой точки зрения вероятность двойного заражения будет сколько-нибудь значимой в течение одной-двух недель (пока еще существует сопоставимая заболеваемость. - Ред.).

2. Человек ведет активный образ жизни, контактирует с большим количеством людей и часто посещает общественные места. В таком случае повышается риск столкнуться с носителями обоих вариантов коронавируса при их сопоставимой распространенности.

3. Встречи с «дельтой» и «омикроном» происходят в определенный промежуток времени.

- По-видимому, восприимчивость к заражению изменяется по мере развития инфекционного процесса, - рассказывает эксперт. - После проникновения возбудителя болезни организм включает иммунную защиту. И только в течение достаточно короткого периода времени, пока инфекция набирает силу, а иммунитет мобилизует свои механизмы, возможно заражение другим сходным вирусом (в нашем случае - другим вариантом коронавируса. - Ред.). Какое количество дней существует такая «брешь» в обороне организма при инфицировании SARS-CoV-2, сейчас никто вам точно не скажет. На мой взгляд, речь может идти предположительно в среднем об интервале до одного-трех дней. То есть, скажем, человек заражается «дельтой» и в тот же день, на следующий либо максимум через день встречается с высокой вирусной нагрузкой варианта «омикрон».

«ОСОБЕННЫЕ» ПАЦИЕНТЫ

- Очень важное обстоятельство - продолжительность сосуществования двух линий инфекции в одном организме. Если у человека ослаблена иммунная система, то риск двойного инфицирования растет, - говорит Николай Крючков. - Длительность инфекционного процесса, вызванного обоими вариантами коронавируса, значительно увеличивается, поскольку иммунитет не способен достаточно быстро «заблокировать» возбудителя инфекции.

Такая ситуация неблагоприятна как для самого больного, так и с точки зрения угрозы появления новых вариантов SARS-CoV-2, поясняет эксперт.

- Для пациента в этом случае повышается вероятность поражения различных органов, в том числе из-за долго «тлеющего» воспаления и микротромбозов на фоне инфекционного процесса. Кроме того, разные варианты SARS-CoV-2, соседствуя друг с другом в одном организме, могут «обмениваться» фрагментами своего генома. Или иным образом изменяться в результате сосуществования.

К людям с ослабленным иммунитетом относятся не только ВИЧ-инфицированные, отмечает специалист. В эту группу могут входить также:

- пациенты с первичными иммунодефицитами (такое состояние вызывают некоторые генетические заболевания);

- люди, длительно принимающие иммуносупрессивные лекарства (то есть подавляющие иммунитет) - после пересадки органов, при аутоиммунных заболеваниях и т.д.,

- люди с выраженными нарушениями питания (в частности, при анорексии);

- онкопациенты, которые проходят химиотерапию или лучевую терапию;

- пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

ВОПРОС В ТЕМУ

Может ли появиться «суперштамм»?

- Возникновение гибрида «дельты» и «омикрона» в результате двойного заражения исключить нельзя, - подтверждает Николай Крючков. - Однако вряд ли такой «мутант» будет эволюционно сильнее (в бытовом понимании - «страшнее» или «злее»), чем «омикрон».

Возможность наращивать способность к заражению исчерпывается - дальше изменения в этом направлении уже будут бить по самому вирусу, снижая его жизнеспособность. Более эффективное уклонение от иммунитета привитых и переболевших у гибридного варианта более вероятно. Однако, приобретая и закрепляя мутации такого рода, вирусу, скорее всего, придется жертвовать патогенностью (способностью вызывать тяжелую форму болезни. - Ред.) и, возможно, даже заразностью.

Словом, появление суперсильного штамма, с повышенной летальностью и еще более высокой заразностью, в результате сосуществования «дельты» и «омикрона» все же маловероятно, считает эксперт.

КСТАТИ

Что происходит в клетке, куда попали разные возбудители ковида

- Николай, если в клетку человеческого организма попадают и «дельта», и «омикрон», то, наверное, создается повышенная нагрузка, и в конечном счете состояние больного будет сильно усугубляться? Или варианты коронавируса будут конкурировать между собой?

- Скорее всего, более мощный и жизнеспособный «омикрон» в этом случае задействует бОльшую часть ресурсов клетки для воспроизводства своих копий. «Дельте» же останется меньшая часть ресурса, и она будет распространяться по организму в меньшем количестве. Повышенной нагрузки на каждую конкретную инфицированную клетку в этом случае не возникает - она в любом случае производит то количество вирусных частиц, которое позволяет ее ресурс. А уж в пользу какого варианта SARS-CoV-2 будет активнее работать «клеточная фабрика» - зависит от свойств, «пробивных» способностей «дельты» и «омикрона».

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