Британия отказалась помогать Украине при "агрессии России"

По словам министра, Украина в курсе позиции британской стороны Фото: REUTERS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал возможность отправки войск на Украину в случае гипотетического "нападения" России. По словам политика, этот вариант является очень маловероятным по ряду причин.

Как сообщил Бен Уоллес в интервью изданию Spectator, Украина не является членом НАТО, поэтому не может рассчитывать на гарантии коллективной безопасности альянса в случае теоретической внешней агрессии.

"Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно", - заявил Уоллес.

Он также добавил, что не собирается создавать ожидания, будто Великобритания пойдет на такой шаг. И, по словам министра, украинская сторона в курсе ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киев хотел бы, чтобы западные партнеры предоставили не только оборонительное вооружение, но и наступательное. Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал министр обороны незалежной Алексей Резников после переговоров с главой военного ведомства Дании Трине Брамсен.