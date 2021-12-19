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Политика19 декабря 2021 6:24

МИД России предупредило НАТО о готовности создать контругрозы

Дипломат назвал это моментом истины в отношениях РФ и НАТО
Наталья СМИРНОВА
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Россия готова к политическим переговорам, сообщили в МИД

Россия готова к политическим переговорам, сообщили в МИД

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал вариант развития событий, при котором НАТО откажется от проектов договоров по гарантиям в сферах безопасности. Они были переданы Соединенным Штатам во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву несколько дней назад.

Как отметил Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", Россия предупредила НАТО, что перейдет в режим создания контругроз, если альянс откажется от выдвинутых предложений. Дипломат назвал это моментом истины в отношениях РФ и НАТО.

"Надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо "заболтать", - сообщил Грушко.

Как ранее писал сайт kp.ru, отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты, а предложения России по гарантиям безопасности в Европе необходимы для того, чтобы вступить в нормальный диалог. Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.