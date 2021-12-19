Сбой в работе ресурсов МВД случился из-за затопленных серверов

В МВД устраняют аварию, которая вызвала сбои в серверной ГИБДД, инфоресурсы заработают 20 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К вечеру 19 декабря в МВД РФ рассчитывают устранить неполадки, которые привели к сбою в работе информационных ресурсов. Как сообщили в МВД, виновата коммунальная авария – серверная, где находятся информационные массивы с данными ГИБДД, оказались залиты водой.

Как ранее сообщалось на kp.ru, технический сбой в работе ГИБДД произошел 18 декабря. Вначале предполагалось, что неполадки будут устранены в течение суток. Государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила, что граждане, которые не смогли получить водительские удостоверения или зарегистрировать транспортные средства в субботу, 18 декабря, смогут это сделать на следующий день, в воскресенье 19 декабря. Однако оказалось, что на устранение неполадок понадобится больше времени.

«Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря», - говорится в сообщении МВД РФ.

20 декабря объявили рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Туда можно обратиться в порядке живой очереди или получить услуги в электронном виде, уточнили в МВД.

Министерство извинилось перед гражданами за доставленные неудобства.