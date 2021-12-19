Вирусологи РАН не считают, что "омикрон"-штамм был создан искусственно

По мнению экспертов, искусственное происхождение штамма "омикрон" маловероятно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов прокомментировали версию о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" мог быть создан искусственно. Эксперты назвали эту версию маловероятной.

Как отметил в эфире "Радио России" заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумаков, проблема биохакерства действительно существует и может быть опасна, потому что последствия создания новых вакцин сложно просчитать.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов в свою очередь отметили, что при этом искусственное происхождение "омикрона" все же маловероятно.

"Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", — заявил Зверев.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала россиянам, как можно защититься от нового штамма коронавируса.