Попова назвала условие закрытия границ России

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией может принимать решение о закрытии границы по разным причинам, в том числе по примеру прошлого года в том случае, если есть риск для здоровья населения. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь, конечно, в первую очередь - условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года - когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно», - заявила глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде, комментируя вопрос о том, при каких условиях Оперштаб будет принимать решение о закрытии российских границы.

Напомним, ранее Попова допустила последовательное распространение штамма коронавируса «омикрон» по России. Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня такого распространения не происходит, но это возможно.