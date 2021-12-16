Попова допустила последовательное распространение штамма коронавируса "омикрон" по России

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последовательного распространения нового штамма коронавирусной инфекции в России пока нет, и всех, у кого его обнаруживают, изолируют. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, при этом допустив возможность последовательного распространения нового штамма.

«Это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», - приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

Попова отметила, что один случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Ростове-на-Дону у гражданина, который не был в ЮАР. На сегодняшний день эксперты обследуют тех, кто контактировал с больным.

Напомним, сегодня, 16 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на данный момент в стране зарегистрировали уже 25 случаев заражения новым штаммом «омикрон», отметив, что заражение выявили в Москве, Московской области, а также городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Она также допустила, что ревакцинацию от коронавирусной инфекции придется проводить чаще на фоне нового штамма.