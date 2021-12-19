Песков заявил, что часть сотрудников администрации президента стараются переводить на дистанционную работу из-за ковида

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники администрации президента и их родственники также умирают от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что какую-то часть людей из президентской администрации стараемся переводить на дистанционную работу.

Представитель Кремля также рассказал, что президент России Владимир Путин остро реагирует на предоставляемые ему данные о смертности от коронавирусной инфекции. По его словам, именно показатели смертности «больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе».

«Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени - каждый день мы теряем более 1000 или 1200 наших сограждан. Это ужасно», - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Напомним, сегодня, 19 декабря, а России зафиксировали 1 023 смерти из-за коронавируса за сутки, что является минимумом с 19 октября этого года.