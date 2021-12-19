В России 19 декабря 2021 выявлено 27 967 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки скончались от коронавируса 1 023 человека. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За прошедшие сутки в Российской Федерации выявлены 27 967 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии общее количество заразившихся коронавирусом – 10 214 790 человек.

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30 процентов. Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Республике Тыва (0,06 процента), Республике Калмыкия (0,05 процента) и Чукотском автономном округе, где за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. 8,1 процента тех, у кого обнаружен ковид, не имели клинических проявлений болезни.

По данным на воскресенье, 19 декабря, скончались 1 023 человека, инфицированные CОVID-19, 81 из них - в Москве.

Вылечились 32 655 пациентов. Зарегистрировано 1 023 смерти. Это минимум с 19 октября.

Выздоровели 32 655 человек. В обще сложности с начала пандемии число вылечившихся от ковида составляет 8 984 921 человек.

Ранее на kp.ru сообщалось, что ВОЗ заявила о низкой эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма «омикрон». Вирусологи РАН не считают, что «омикрон»-штамм был создан искусственно, хотя такая возможность действительно существует.

Также вирусолог Волчков заявил, что привитые и переболевшие легче перенесут «омикрон», а последствия заражения для остальных могут быть более серьезными.