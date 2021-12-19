Песков считает противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными дураками». Такое заявлении представитель Кремля сделал в интервью Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

На вопрос, как бы одним словом пресс-секретарь главы государства охарактеризовал граждан, которые отказываются от прививки против коронавируса, а также агитируют других за это, Песков заявил: «Опасными дураками - это два слова, одним словом это не выразишь».

Как писал сайт kp.ru, в ходе интервью Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что президент России Владимир Путин остро реагирует на предоставляемые ему данные о смертности от коронавирусной инфекции, которые, как отметил, представитель Кремля, «больше всего гнетут» главу государства.